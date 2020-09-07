صحة غزة : تسجيل "182" إصابة بفيروس كورونا يرفع اجمالي الاصابات لـ1151

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 7/9/2020 ، عن تسجيل "182" إصابة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرفع اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1151 اصابة .

وقالت الصحة خلال بيانها اليومي ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1857 عينة

لتسجل "182" إصابة وتراكم الاصابات منذ مارس 1151 منها 1054 حالة نشطة (1024 من المجتمع و 30 من العائدين).

وبينت الصحة ان عدد المتعافين 89 حالة ، في حين بلغت اعداد الوفيات 8 ( 7 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

وقالت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة انها تتابع عن كثب الحالة الوبائية وتتخذ الاجراءات التي تناسب كل منطقة وعمليات التقصي مستمرة، موضحةً انها كسرت حلقات التفشي مسؤولية اخلاقية ووطنية ودينية ويجب ان تتضافر كافة الجهود لاحتواء الوباء.

وطالبت الصحة الجميع التقيد بالضوابط الوقائية دون ادنى تراخي والمحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي عند الخروج من المنزل، مناشدةً من الجميع التعاون التام في هذه المرحلة الحساسة والابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الازدحام

وناشدت مؤسسات القطاع العام والخاص ومزودي الخدمات تنفيذ الضوابط الوقائية مع موظفيها ومرتاديها.

وأكدت وزارة الصحة على تشديد اجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة