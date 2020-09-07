حمد : الوفد الوزاري يغادر قطاع غزة غداً ويرفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء

أكدت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة برام الله اليوم الاثنين 7/9/2020 ، أن الوفد الوزاري الذي وصل قطاع غزة يوم الجمعة الماضية من المقرر أن يغادر القطاع غداً الثلاثاء، بعد زيارة موسعة استمرت عدة أيام تم خلالها الإطلاع واللقاء بجميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

وقالت حمد خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه سيتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء فور العودة إلى رام الله لمناقشة آليات التدخلات في غزة، لتقديم المساعدة لهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع بعد تفشي وباء كورونا.

وبينت حمد، أنه سيتم وضع الخطط الحكومية وتوفير المستلزمات لمساعدة القطاع المنهك جراء ثلاثة حروب متتالية واقتصاد منهك ، موضحة أن الحكومة برام الله بدأت منذ اليوم الأول لإكتشاف فيروس كورونا في القطاع بتنفيذ العديد من البرامج في الوزارات كوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة العمل .

وقالت حمد:"إن الوفد الوزاري قام بجولة كبيرة في جميع محافظات القطاع خلال الأيام السابقة ، حيث تم اللقاء بالعديد من الشخصيات من العاملين في الوزارات واللقاء مع شخصيات من الكادر الطبي، بالإضافة إلى اللقاء مع البلديات والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات النسوية والاطلاع على أوضاعهم والآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن الوفد الوزاري الحكومي وصل إلى قطاع غزة الجمعة الماضية بإيعاز من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتيه ، لتقديم المساعدة لغزة المتضررة جراء انتشار فيرس كورونا.