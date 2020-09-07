"الأقصى" يتعرض لمكر إسرائيلي تحت غطاء "كورونا".. هل يرد المقدسيون الصاع صاعين؟!

تستغل قوات الاحتلال الإسرائيلي جائحة كورونا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وإبعاد أهله عنه، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي، والديني، والقانوني للمسجد الأقصى المبارك بالقوة، تلك المحاولات استزادت وتيرتها في الأيام الأخيرة.

وكشفت شخصيات مقدسية تذرع قوات الاحتلال بتفشي فيروس كورونا "كوفيد_19" من أجل إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ضمن الحجج الواهية، التي تهدف لتفريغ الأقصى من أهله، حتى يتسنى لآلاف المستوطنين الإسرائيليين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، والتجول في محيطه، لإقامة احتفالاتهم واعيادهم الدينية التلمودية.

وتشير المعطيات الواردة من داخل المسجد الأقصى المبارك بنوايا خبيثة لقوات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى، وأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين، وهو ما يتطلب هبة جماهيرية في القدس المحتلة تشابه هبة الأقصى التي أعقبت نصب البوابات الإلكترونية.

وتنبَّه المقدسيون لخطورة الإجراءات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، إذ تداعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المسجد الأقصى من الاقتحامات المتوقعة في قابل الأيام، وهو ما يشي بأن الأوضاع في القدس قد تشهد توتراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك هجمة شرسة من قبل الاحتلال وشرطته وادواته على المسجد بكل مكوناته المعمارية والإنسانية وعلى كافة موظفي الأوقاف والعاملين فيه، وقد نصبت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة سماعات صوتية ضخمة في ساحة الغزالي داخل المسجد الأقصى وقرب مئذنة باب الغوانمة، وهو ما استفز المقدسيون.

وتمت عملية الاقتحام وتركيب الأجهزة والسماعات صباح اليوم الأحد، وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 3 سنوات من قيام الاحتلال بوضع بوابات عند مداخل المسجد الأقصى، الأمر الذي أثار غضبا فلسطينيا، مما اضطر سلطات الاحتلال لإزالة البوابات.

اغلاق المسجد!

يشار إلى أن القناة 12 العبرية كشفت عن أنَّ قوات الاحتلال تدرس جدياً إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل وحتى إشعار آخر، أمام المصلين والزوار، بزعم تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا، في الأحياء الفلسطينية المقدسية بشكل كبير، يتزامن ذلك مع دعوات إسرائيلية لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وهو ما أثار قلق المقدسيين والمراقبين لشؤون القدس.

وقالت القناة "إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، سيعقد في وقت لاحق، (مناقشة حساسة) حول إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين".

ومجلس الأمن القومي، هو هيئة استشارية لرئيس وزراء الاحتلال وحكومته في القضايا والشؤون الأمنية، وخاصة ما يتعلق بالأمن القومي العام للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن الجلسة ستعقد في ضوء "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالقدس"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة إن ما بين 18 إلى 22 ألف مصلٍ يدخلون المسجد الأقصى كل يوم جمعة، زاعمة أن الكثيرين منهم لا يتبعون التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال الصلاة.

وأشارت إلى أن مدير مشروع مكافحة كورونا البروفيسور الإسرائيلي روني جمزو، سعى إلى إدراج أحياء البلدة القديمة بالقدس، والمحيطة بالأقصى ضمن قائمة الأحياء الحمراء (الأكثر تفشيا لكورونا)، وهو ما أثار التساؤل حول كيفية إغلاق كنيسة القيامة، والحائط الغربي (البراق)، والمسجد الاقصى".

استغلال الجائحة

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة وخطيب المسجد الأقصى في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن الاحتلال يحاول استغلال جائحة كورونا لتنفيذ مخططاته في المسجد الأقصى المبارك، وان اقراره بإغلاق المسجد هو تعدي على الصلاحيات للقائمين على المسجد والمتمثلة في الأوقاف الإسلامية والحكومة الأردنية، الأمر الذي قوبل برفض واسع.

وأضاف الشيخ حسين، أن الأمر الأكثر خطورة هو اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى صباح اليوم وتركيب سماعات على أروقة المسجد من الجهة الشمالية، عند باب الأسباط، الأمر الذي يعد تدخلاً سافراً واعتداءً واضحاً ومقصوداً على المسجد الاقصى المبارك، ومحاولة للتدخل السافر في شؤون الاقصى، مشدداً على رفض ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قبل الاوقاف الاسلامية وكل الهيئات السلامية في القدس والمرجعيات الدينية، والحكومة الاردنية.

وشدد المفتي حسين أنه لا يمكن بحال من الاحوال ان يقبل شعبنا والاردن الذي تدير الاقصى بهذا العدوان على المسجد الاقصى والعبث والمساس بالوضع الديني والتاريخي القائم في المسجد الاقصى المبارك.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67 يحاول بشتى الوسائل أن يتدخل في شؤون المسجد الاقصى والاعتداءات لم تتوقف منذ العام 67 لغاية اليوم، مشيراً إلى أن تخاذل بعض المواقف من قبل العرب تجاه فلسطين ومقدساتها يشجع الاحتلال على هذه الاعتداءات (في اشارة الى التطبيع الاماراتي مع اسرائيل)، مؤكداً أن كل هذه الاعتداءات لن يقبل شعبنا بتمريرها لا بحق المسجد الاقصى ولا القدس.

وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، إن خطوة الاحتلال قوبلت برفض واضح من قبل الاوقاف الاسلامية وهي الدائرة المشرفة على الاقصى وكل الهيئات الاسلامية، وفي كل الدوائر الاسلامية بالمدينة المقدسة، مضيفاً أن ابناء شعبنا مع هذه المؤسسات والهيئات في رفض والاعتراض ومنع كل ما يمكن ان يمس به المسجد الاقصى من قبل الاحتلال.

فيروس كورونا حجة واهية

حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من استغلال الاحتلال أزمة كورونا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وذلك لإخلاء المنطقة بأكملها من المقدسيين، وتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وأكد صبري أن الاحتلال يتخذ من فيروس كورونا حجة واهية لتأزيم الأوضاع في المسجد الأقصى، وتنفيذ مخططاته ورفع يد الأوقاف الإسلامية عن المسجد وإغلاقه، مشيرًا إلى أن الأوقاف لن تسمح بذلك.

وفيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا خلال الصلاة بالمسجد الاقصى أكد أنه يتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وكل مصل ملزم بوضع الكمامة إضافة لوجود سجادته الخاصة بحوزته للصلاة.

وقال الشيخ صبري:" الأقصى مغيب لدى العرب والمسلمين والبوصلة انحرفت عن القدس، وما نراه على أرض الواقع يؤكد أن القدس ليست ضمن سلم أولوياتهم".

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت النقاب عن مخطط إسرائيلي لإغلاق المسجد الأقصى، ومنع المسلمين من الصلاة فيه، بحجة تفشي الكورونا.

وأرجأ الاحتلال جلسة كانت مقررة اليوم لمناقشة إغلاق قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

انتهاك حرمة المسجد

وفي بيان صدر بعيد عملية الاقتحام الجديدة ندد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الإفتاء، ومكتب قاضي القضاة، ودائرة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى بانتهاك شرطة الاحتلال حرمة المسجد الأقصى من خلال نصب سلالم على مدخل مئذنة باب الأسباط، والصعود إلى سطح المدرسة (الشرعية) وباب الأسباط بالقوة رغم رفض دائرة الأوقاف هذا الإجراء، وعدم استجابتها منذ يوم الخميس الماضي.

وقالت هذه الهيئات إن ما أقدمت عليه الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى "يبوح بنوايا شرطة الاحتلال وما تخفيه بحق قبلة المسلمين الأولى وأقدس مقدسات المسلمين في هذه الديار".

وأضافت أن هناك هجمة شرسة من قبل الاحتلال على المسجد الأقصى وكافة موظفي دائرة الأوقاف والعاملين فيه، وناشدت ملك الأردن عبد الله الثاني بالتدخل السريع للجم سياسات الاحتلال وإلغاء كافة إجراءاته التي يحاول تمريرها بالقوة.

وأكد البيان أن مخططات الاحتلال ستتحطم على صخرة صمود أهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى.

"الأوقاف الأردنية تحذر"

من جهتها قالت وزارة الأوقاف الأردنية إن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وحذر وزير الأوقاف محمد الخلايلة، من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موظفي الأوقاف الإسلامية، ومن استدعائهم المستمر للتحقيق، ومن ثم اعتقالهم أو إبعادهم عن مواقع عملهم في المسجد؛ لترهيبهم والسعي إلى قتل حبهم وتفانيهم في سبيل واجبهم.

وقال الخلايلة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأحد، إن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إدارياً لوزارة الأوقاف الأردنية، وإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وأشار الخلايلة إلى أن هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم الذي تقوم به في حماية وإدارة المسجد الأقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشريف.

وأضاف أن المسجد الأقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونما، غير قابلة للتقسيم ولا المشاركة، وهو أحد أقدس 3 أماكن عند المسلمين، وأن قدسيته نابعة من عقيدة كل مسلم على هذه الأرض، والذين يقارب تعدادهم اليوم ألفي مليون مسلم، وأن حقهم فيه حصري أبدي خالد إلى يوم الدين.