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7 فوائد صحية مذهلة لشرب العسل مع الحليب على الريق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:16 - 06 سبتمبر 2020
فوائد العسل مع الحليب فوائد العسل مع الحليب
تقارير
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يعتبر العسل من أفضل المشروبات الصحية، وتزداد فائدته إذا ما شُرِبَ على معدة فارغة صباحاً، كما ترتفع نسبة فائدته إذا ما اضيف إليه الحليب، إذ يعتبر شراب الحليب مع العسل من أفضل المشروبات لجسم الإنسان.

ونسرد فيما يلي فوائد شرب الحليب بالعسل على الريق:

  1. يساهم في تقوية العظام خاصة وأن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، أما العسل يساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.
  2. يعالج السعال، فهذا الكوب له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر.
  3. يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من الكحة، كما يساعدان على طرد المخاط من الجسم.
  4. الحليب بالعسل علاج فعال للإمساك المزمن.
  5. يساعد على تحسين الهضم بشكل قوي ويزيد البيكتريا النافعة في المعدة.
  6. يمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الجسم، كما أنه يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.
  7. يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.

 

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