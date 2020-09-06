١١٠ عقود زواج اليوم في اول عمل المحاكم الشرعية بغزة.. طالع شروط العقد!

تمكنت المحاكم الشرعية في قطاع غزة اليوم الأحد، من إتمام عشرات عقود الزواج في أول يوم عمل للمحاكم الشرعية، بعد بدء فرض حظر التجوال، واغلاق المؤسسات الحكومية، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أعلن عن السماح بإجراء عقود الزواج وفق إجراءات خاصة للمحافظة على الأمان السلامة.

وأعلن المجلس أنه يسمح بإجراء عقود الزواج استثناء وفقا لما يلي:

أن يكون الخاطبان من نفس سكان المحافظة .

لا يتم العقد بالوكالة للخاطبين المقيمين خارج البلاد أو أحدهم .

ترفق موافقة الولي ووكالته لمن هو خارج البلاد ويتم استيفاء الرسوم المقررة على الوكالة مع تعهد الوكيل خطيا بصحة الوكالة على نفس الوكالة .

اتباع إجراءات السلامة اثناء العقد ( التباعد ، ارتداء كمامة، التعقيم ، احضار قلم للتوقيع) .

يقتصر الحضور اثناء اجراء العقد على الخاطبين والولي الشرعي للمخطوبة وشاهدين فقط .

يتم الاتصال بالمحكمة قبل الحضور بوقت كافٍ لتحديد وقت إجراء العقد على الأرقام المدرجة أسفل .

تنظيم المضابط والحجج المتممة للعقد مباشرة من المحكمة ويستثنى ختم المختار .

بعد التأكد من صحة المعاملة يحصل مدير ديوان المحكمة رسوم العقد القانونية وقدرها 300 شيكل بالإضافة الي رسوم الحجج المرفقة في العقد (إن وجدت) وعمولة البنك على ان يتم توريدها فور فتح البنوك .

الدوام يقتصر على مدير ديوان المحكمة ومعه موظف واحد يختاره، وعناصر الشرطة القضائية ثلاثة أيام اسبوعياً (الأحد، الثلاثاء ، الخميس) من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً .

يتم إجراء عقود الزواج في المحاكم الشرعية حسب المحافظات على النحو التالي :

محافظة الشمال/ محكمة الشمال/ بالقرب من مديرية التربية والتعليم / أ. محمد ظاهر/ جوال: 0599605204

محافظة غزة /محكمة غزة / السرايا من الجهة الشرقية. / أ. أحمد أبو عرجة / جوال: 0599861838

محافظة الوسطى / محكمة دير البلح /بجوار مسجد البلد القديم. /أ. حسن أبو عمره / جوال: 0599468345

خانيونس / مجمع المحاكم / شارع البحر بجوار جامعة الأقصى. /أ. عبد الحميد زعرب /جوال 0599564273

رفح /محكمة رفح / بالقرب من موقف رفح الشرقي. /أ. هاني الهوبي / جوال: 0598291723



