صحيفة إسبانية تكشف موعد نزول ميسي للتدريبات في "كامب نو"

بعد "الأزمة الكبيرة" التي أحدثها بسبب طلبه الرحيل عن برشلونة، يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة إلى تداريب فريقه ابتداء من يوم غد الاثنين.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي أجرى اختبار كورونا في منزله، مضيفة "وفي حال كانت النتيجة سلبية، فإنه سيلتحق بتدريب الفريق تحت قيادة رونالد كومان، يوم غد الاثنين".

وأرسل برشلونة فريقا طبيا إلى منزل اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، لإجراء الاختبار، في انتظار صدور النتائج بعد أقل من 24 ساعة.

وكان ميسي تقدم بطلب للرحيل عن "كامب نو" منذ نحو أسبوعين بناء على بند في عقده يتيح له المغادرة مجانا بنهاية الموسم، لكن طلبه قوبل بالرفض من جانب برشلونة، بحجة أن صلاحية هذا البند انتهت في يونيو الماضي، وأن شرطه

وبعد أزمة دامت أياما عدة، تراجع "ليو" عن قراره وأعلن استمراره مع ناديه لعام آخر، وذلك "تفاديا لنزاع قانوني".

وسيخوض النادي الكتالوني أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم المقبل، ضد ناستيك دي تاراغونا السبت المقبل.

هذا ومن غير المرجح أن يكون ميسي حاضرا في هذا اللقاء الودي، وذلك بسبب قلة اللياقة البدنية، حسب ما أفادت "ماركا".