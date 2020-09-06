معروف يكشف تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 دولار لدورة اغسطس

أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الأحد، ان المنحة القطرية 100 دولار لدورة شهر أغسطس (8)، ستصرف للأسر المتعففة في محافظات قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار معروف في مقابلة مع قناة الأقصى أن المنحة القطرية ستصرف لــ 170 ألف شخص الثلاثاء القادم، وجلهم من الاسر الفقيرة والمتعففة.

ولفت معروف أن هناك أكثر من 200 نقطة لصرف المنحة القطرية وفقا لإجراءات السلامة.

ودعا معروف المستفيدين من المنحة القطرية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة اتخاذ تدابير السلامة الوقائية، خشية من اصابتهم بفيروس كورونا.

وعن إمكانية فتح منفذ معبر رفح، قال: "إن معبر رفح البري سيفتح أمام المواطنين في حال تهيئة الظروف اللازمة لذلك".

وأشار معروف إلى أن الظروف اللازمة لفتح المعبر مرتبطة بأوضاع قطاع غزة والجانب المصري معًا.

وأضاف "نعد أبناء شعبنا من العالقين سواء في داخل أو خارج قطاع غزة بأن ملف معبر رفح على طاولة قيادة العمل الحكومي بشكل دائم".

وتابع" قيادة العمل الحكومي في قطاع غزة على إطلاع بمسألة معبر رفح وتتابع الأمر بشكل مستمر، ونسعى جاهدين للإسراع في عملية فتح المعبر بمجرد تهيئة الظروف والأوضاع لذلك".

وبخصوص تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة، ذكر معروف أن سياسة الفصل بين المحافظات تقلل من انتشار الفيروس، لافتا أن منحنى الإصابات هو من يحدد الإجراءات.

ودعا معروف المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.