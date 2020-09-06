في زمن الكورونا.. العودة إلى المدارس قلق الأهالي الجديد!

بالرغم من تشديد الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد بالضفة الغربية في ظل انتشار فيروس كورونا (كوافيد -19)، إلا أن بعض الأهالي امتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس في اليوم الأول.

ويزداد قلق الأهالي على سلامة أبنائهم وقدرة الوزارة على ضبط الإجراءات للصفوف الدراسية الصغيرة، وخاصة مع ارتفاع عدد الحالات الإصابات اليومية، والإعلان عن إغلاق بعض المدارس التي انتظم فيها طلبة الثانوية العام بداية الشهر الفائت بعد اكتشاف حالات إصابة.

فبينما انتظمت العملية التعليمية في كل مدارس الضفة الغربية، أغلقت عدد من المدارس بشكل كامل بعد اكتشاف حالات إصابة بين الطلبة الثانوية العامة أو كادر التدريس، كما هو الحال في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، حيث أعلن عن إغلاق كافة المدارس ورياض الأطفال لمدة 24 ساعة إحترازية، حتى ظهور نتيجة العينات التي قام الطب الوقائي بسحبها من مخالطين طالبة تبين إصابتها في المدرسة البنات الثانوية.

وانتظم اليوم الأحد (6 أيلول/سبتمبر) 300 ألف طالب من المراحل الأساسية من الصف الأول وحتى الرابع، في كل محافظات الضفة الغربية وجميع المدارس (الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة، على أن ينتظم باقي الطلبة في ال20 من الشهر القادم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بروتوكول صحي لتطبيقه في المدارس تم إقراره من خلال لجنة وزارية مشتركة مع وزارة الصحة والجهات الشريكة في العملية التعليمية.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه للعام الدراسي أن العملية التعليم في المدارس ستكون تجربة، حيث سيتم مراقبة مستوى لاإصابات، وإذا بقيت مستويات الإصابات على ما هو عليه الحال بدون العملية التعليمية، ستستمر وجاهيا، وفي حال زادت هذه الحالات سيتم العمل وفق بروتوكول أخر تم إقراره في المرحلة الثانية.

هذه التصريحات لم تلق قبولاً لدى الأهالي الذين اعتبروا أن فترة التجربة يمكن أن تؤثر على صحة أبنائهم، كما قال والد الطالب " جلال الدين مصطفى" في الصف الرابع الإبتدائي.

وأشار إلى انه فضل عدم إرسال طفله إلى المدرسة هذا الأسبوع، على أن يقوم بإرساله الأسبوع المقبل بعد تقييم الإجراءات التي ستتخذها مدرسته والتأكد من التزامها الكامل بالإجراءات السلامة العامة، وخاصة أن طفلنا يعيش مع جدّيه الكبار في السن".

ويبدو القلق مضاعفا لدى والد الطفلة " نور مازن عودة" والتي تعاني من نقص المناعة جراء مرضها بالسكري منذ سنوات، وحاجتها لعناية إضافي، وقال عواد إن خياراته بعد إرساله طفلته تبدو محدودة، فهي من جهة تلح على الانتظام بالدراسة كحال أقرانها، ومن جهة أخرى لا يمكن المخاطرة بالتجربة بدوامها.

وتابع:" تواصلنا مع المدرسة لشرح الظروف الصحية لنور، وحاجتها لعناية خاصة ومراقبة، الأطباء منذ بداية الجائحة حذرونا من اختلاطها بمحيطها بشكل كبير".

وقال عواد :"إن قلقه وزوجته عليها مضاعفا هذا العام، وهو ما جعلهم يعلموا المدرسة بضرورة تغيبها في حال أية إصابة لطالب برشح أو أنفلونزا عادية".