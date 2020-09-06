استولوا على الأسلحة بداخلها.. مجهولون يتسللون إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجليل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدداً من المجهولين تسللوا إلى قاعدة اللواء المركزي 769 التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجليل، واستولوا على الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.

وأضافت أن من بين ما فُقد 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16. وقد عثر على ثغرة في الجدار المحيط بالقاعدة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص كل جهات التحقيق.

كما، وأعلنت قوات الاحتلال فتحها تحقيق داخلي بالسرقة خشية من يكون هناك من ساعد في تسلل الخلية إلى داخل القاعدة.

ونوهت إلى أن اللواء رقم 769 هو لواء مناطقي في تشكيلة الجليل، ومسؤول عن الأمن الجاري في القطاع الشرقي من الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.