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رابط فحص مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:57 - 06 سبتمبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدا الاثنين 9/7 في فروع البريد بمحافظات قطاع غزة.

يشار إلى انَّ تلك المنح المالية تخفف من الأوضاع الاقتصادية المحتقنة في قطاع غزة، لاسيما أنها تأتي في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أدى الى فرض إجراءات وقائية مشددة، أدت لتعطل العجلة الاقتصادية في قطاع غزة.

وشددت الوزارة في بيان صحفي، على ضرورة اتباع إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا، وضرورة ان يكون هناك تباعد جسدي، والالتزام بالكفات الطبي، ووضع الكمامة.

وننشر لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية الرابط المعتمد لفحص المستفيدين من تلك المساعدات.

رابط الفحص هنا

 

 

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