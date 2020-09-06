معروف يوضح ظروف فتح معبر رفح البري أمام المواطنين

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الأحد، إن معبر رفح البري سيفتح أمام المواطنين في حال تهيئة الظروف اللازمة لذلك.

وأضاف معروف في تصريحات صحفية: "الظروف اللازمة لفتح معبر رفح البري مرتبطة بأوضاع قطاع غزة والجانب المصري معًا".

وأضاف: "نسعى جاهدين للإسراع في عملية فتح المعبر بمجرد تهيئة الظروف والأوضاع لذلك".

وأردف قائلاً: "إن قيادة العمل الحكومي في قطاع غزة على إطلاع بمسألة معبر رفح وتتابع الأمر بشكل مستمر".

وأكمل تصريحاته بالقول: "نحن نعد أبناء شعبنا من العالقين سواء في داخل أو خارج قطاع بأن ملف معبر رفح على طاولة قيادة العمل الحكومي بشكل دائم".