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معروف يوضح ظروف فتح معبر رفح البري أمام المواطنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:16 - 06 سبتمبر 2020
فتح معبر رفح استثنائياً فتح معبر رفح استثنائياً
تقارير
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قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، اليوم الأحد، إن معبر رفح البري سيفتح أمام المواطنين في حال تهيئة الظروف اللازمة لذلك.

وأضاف معروف في تصريحات صحفية: "الظروف اللازمة لفتح معبر رفح البري مرتبطة بأوضاع قطاع غزة والجانب المصري معًا".

وأضاف: "نسعى جاهدين للإسراع في عملية فتح المعبر بمجرد تهيئة الظروف والأوضاع لذلك".

وأردف قائلاً: "إن قيادة العمل الحكومي في قطاع غزة على إطلاع بمسألة معبر رفح وتتابع الأمر بشكل مستمر".

وأكمل تصريحاته بالقول: "نحن نعد أبناء شعبنا من العالقين سواء في داخل أو خارج قطاع بأن ملف معبر رفح على طاولة قيادة العمل الحكومي بشكل دائم".

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