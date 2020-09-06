القدرة: الأعداد المتزايدة لاصابات كورونا تدق ناقوس الخطر

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة أن الاعداد المتزايدة في الإصابات بفيروس كورونا تدق ناقوس خطر في القطاع، مشيرا الى أن أي إصابة بفيروس كورونا تؤثر بشكل مباشر على من حولها بفعل الكثافة السكانية في قطاع غزة

و قال القدرة في تصريح له مساء الأحد: "نستغرب سلوك بعض المواطنين في إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا ويجب التعامل بمسؤولية".

و لفت الى أن فرق التقصي الوبائي تتبع خارطة الحالات المكتشفة والمخالطين في حي الصبرة بمدينة غزة

و توقع القدرة زيــادة في عدد الإصـابات بفيروس كورونا بقطاع غزة، مشددا على أن الأمر يبقى مرهون بالتزام المواطنين.