الخارجية تعلن اغلاق التسجيل في حملة "عودة الاحباب" نهائيا

أعلن فريق العمل المتخصص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن إغلاق التسجيل نهائيا، للمواطنين (العالقين) الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي، أنها أجلت جميع العالقين من أبناء شعبنا المواطنين في الضفة الغربية والقدس من جميع دول العالم، باستثناء بعض الأعداد التي عبرت حديثا عن رغبتها بالعودة إلى أرض الوطن وهي مسجلة لديها، بالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأشارت إلى أنها حصرت في الآونة الأخيرة الأعداد المتبقية من العالقين، والعمل جار على إجلائهم تباعا، على متن رحلات الإجلاء المعلنة.