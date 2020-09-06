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الأوقاف تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى وتركيب السماعات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:04 - 06 سبتمبر 2020
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نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى من خلال اعتلائها لسطح مدرسة الأقصى الشرعية بين بابي الأسباط وحطة.

وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، :"إن عملية الاقتحام وتركيب السماعات من قبل قوة مدججة بالسلاح تأتي في ظل الاعتداءات اليومية والمتكررة من قبل الاحتلال في خطوة لبسط سيادته عليه تمهيداً لتقسيمه زمنياً ومكانياً، ولإتاحته للاقتحام من قبل قطعان المستوطنين الذين يدنسون ساحاته بشكل يومي تقريباً".

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس مرافقه، فهو ملكية إسلامية خالصة ووقف مؤبد لهم.

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