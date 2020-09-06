ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

التعليم تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:17 - 06 سبتمبر 2020
وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الشامل 2019 فلسطين وزارة التربية والتعليم العالي نتائج الشامل 2019 فلسطين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020، بنسبة نجاح بلغت 89.1%.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط التالي www.mohe.pna.ps/Alshamil أو مراجعة كلياتهم.

وبينت أن 2101 طالباً وطالبة تقدموا للدورة الحالية من الامتحان، موزعين على تخصصات نوعية مختلفة (تكنولوجية، وهندسية، وتطبيقية، ومهن طبية مساندة، وغيرها).

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان عقد هذا العام ضمن بروتوكولات وإجراءات صحية مشددة بسبب جائحة الكورونا، وبواقع جلستين كل يوم لضمان تباعد الطلبة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات