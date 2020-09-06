التعليم تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2020، بنسبة نجاح بلغت 89.1%.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط التالي www.mohe.pna.ps/Alshamil أو مراجعة كلياتهم.

وبينت أن 2101 طالباً وطالبة تقدموا للدورة الحالية من الامتحان، موزعين على تخصصات نوعية مختلفة (تكنولوجية، وهندسية، وتطبيقية، ومهن طبية مساندة، وغيرها).

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان عقد هذا العام ضمن بروتوكولات وإجراءات صحية مشددة بسبب جائحة الكورونا، وبواقع جلستين كل يوم لضمان تباعد الطلبة.