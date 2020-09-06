اجتماع رئيس البلدية مع الفصائل في دير البلح

اجتمع رئيس بلدية دير البلح الأستاذ دياب الجرو بفصائل العمل الوطني والإسلامي وذلك في اطار التنسيق بين البلدية والفصائل والاطلاع على الجهود المبذولة من بلدية دير البلح لمنع تفشي فايروس كورونا في المدينة

حيث قدم لهم رئيس البلدية تقرير عمل مفصل حول اجراءات البلدية لمنع تفشي فايروس كورونا وطرق مكافحته ومواجهته وأليات العمل للخروج من الأزمة التي يمر بها المواطنين .

وأبدت الفصائل استعدادها لوضع كافة امكانياتها وعناصرها تحت تصرف البلدية والتعاون الكامل لمواجهة جائحة كورونا والعمل سويا للخروج من الأزمة .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل لجنة الطوارئ الفصائلية بالشراكة مع بلدية دير البلح من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين ومساندة البلدية في عملها لمواجهة فايروس كورونا .

وقدم رئيس البلدية شكره لجميع الفصائل العاملة في دير البلح على جهودها وتعاونها مع البلدية وحرصها على سلامة مدينتها ومواطنيها.