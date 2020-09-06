ما الجديد بشأن صرف المنحة القطرية ؟

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد 6/9/2020 ، ان قرار صرف المنحة القطرية في انتظار انتهاء كافة الترتيبات لصرف المنحة القطرية بالإضافة الى 70 ألف أسم جديد ضمن اجراءات وقائية مشددة .

وقال معروف خلال تصريحات لإذاعة الأقصى وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان غزة تعمل حالياً على زيادة نقاط توزيع المنحة القطرية للحد من المخالطة وتلافي ما حدث خلال صرف رواتب الموظفين .

وبين معروف انه يجري حالياً اتمام كافة المستلزمات لإتمام الصرف ، مشيراً الى ان الجهات المختصة تسعى جاهدة لإتمام الصرف وفقا لإجراءات وقائية بحيث يتم زيادة نقاط الصرف وتقليل أعداد المخالطين .