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ما الجديد بشأن صرف المنحة القطرية ؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:32 - 06 سبتمبر 2020
صرف المنحة القطرية 100 دولار صرف المنحة القطرية 100 دولار
تقارير
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أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد 6/9/2020 ، ان قرار صرف المنحة القطرية في انتظار انتهاء كافة الترتيبات لصرف المنحة القطرية بالإضافة الى 70 ألف أسم جديد ضمن اجراءات وقائية مشددة .

وقال معروف خلال تصريحات لإذاعة الأقصى وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان غزة تعمل حالياً على زيادة نقاط توزيع المنحة القطرية للحد من المخالطة وتلافي ما حدث خلال صرف رواتب الموظفين .

وبين معروف انه يجري حالياً اتمام كافة المستلزمات لإتمام الصرف ، مشيراً الى ان الجهات المختصة تسعى جاهدة لإتمام الصرف وفقا لإجراءات وقائية بحيث يتم زيادة نقاط الصرف وتقليل أعداد المخالطين .

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