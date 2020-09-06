الصحة الإيرانية تسجل 1894 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 110 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 1894 إصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي أكثر من 332 الفا و 131شخصا.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1984 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 384 الفا و 666 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 110 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 154 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3708 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 332 الفا و 131 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و355 الفا و 152 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.