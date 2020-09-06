في خطوة خطيرة: "إسرائيل" تدرس إغلاق المسجد الأقصى

كشفت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الأحد 6/9/2020 ، أن "إسرائيل" تدرس إمكانية إغلاق باحات المسجد الأقصى المبارك، أمام المصلين، والزوار، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في الأحياء الفلسطينية المقدسية بشكل كبير.

وبينت القناة إن مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" سيجري مناقشة حساسة وبشكل خاص حول إغلاق الأقصى، في ضوء البيانات المقلقة والقفزة الكبيرة في أعداد المصابين.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس طالبت في وقت سابق بإغلاق الأقصى، لكن لم يتم اتخاذ هذه الخطوة بسبب معارضة الوقف الإسلامي.

المسؤول عن ملف الكورونا "روني جامزو" في وزارة الصحة الإسرائيلي، طلب إدراج أحياء البلدة القديمة المحيطة بالأقصى بأن تكون ضمن المناطق المصنفة بـ "الحمراء".

وأثار ذلك تساؤلًا حول كيفية إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، في ظل الحساسيات السياسية والدينية.

وأوضحت القناة "في المناقشة التي ستجري اليوم، سيتم إيجاد حلول عملية للجنة الوزارية حول كيفية التعامل مع هذه الحساسيات".