ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

اسعار الذهب في مصر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:10 - 06 سبتمبر 2020
ذهب ذهب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

جاءت اسعار غرام الذهب في مصر اليوم الأحد  ، 848 جنيها وذلك لعيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، فيما تسجل أوقية الذهب 1937 دولار.

أسعار الذهب في مصر، جاءت على النحو كالتالي:

ارتفاع أسعار الذهب تزامنا مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية وأسهم "أبل"

عيار 18 : 726.85 جنيه

عيار 21 : 848 جنيها

عيار 24 : 969.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6784 جنيها

السعر العالمي : 1937 دولار

أغلق الذهب وفي الأسواق العالمية على تراجع بتعاملات الجمعة، بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 2 %، بحسب رويترز.

 

مؤشر الدولار صعد 0.5%، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزى العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 1.37 مليون وظيفة في أغسطس، وهبط معدل البطالة إلى 8.4 % خلال يوليو.

بالنسبة للمعادن الأخرى نزلت الفضة 0.4 % لتسجل 26.5 دولار للأوقية، وهى متراجعة 3.6 % منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديون 0,4 % ليسجل 2275.8 دولار، وصعد البلاتين 1% مسجلا 897.87 دولار للأوقية، لكنه مضى نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ يونيو منخفضا أكثر من 3.5%.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات