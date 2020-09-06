إيران تتصدى لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية

اعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاحد 6/9/2020 ، انها تصدت لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية.

وقال المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي ان الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمليات تخريبية

واوضح كمالوندي، في تصريح صحفي، ، إن "تفاصيل العمل التخريبي في منشأة "نطنز" ما زالت لدى الأجهزة الأمنية، ولا يمكننا الكشف عنها في الوقت الراهن".

وتابع "لا يمكن اتهام مفتشي الوكالة الدولية بالمسؤولية عن الهجمات على منشآتنا النووية، لكن يمكن أن يكونوا سببا فيها".

وأكد كمالوندي أن إيران تتخذ كافة الاحتياطات للتأكد من عدم وجود جواسيس بين مفتشي الوكالة الدوليين ، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية على منشآتها النووية.