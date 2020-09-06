ماذا جرى في لقاء حسن نصر الله وإسماعيل هنية في بيروت؟

ناقش الأمين العام لـ"حزب الله"​ اللبناني حسن نصر الله​، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"،​ ​إسماعيل هنية،​ جملة من القضايا أهمها التطورات السياسية على القضية الفلسطينية، وما تتعرض له من أخطار.

جاء ذلك خلال عقد بينهما السبت بحضور نائبه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ ​صالح العاروري​، والوفد المرافق لهما، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله و"حماس".

وقال "حزب الله"، في بيان، إنه "تم خلال اللقاء، استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة وما تواجهه ​القضية الفلسطينية​ من أخطار خصوصا ​صفقة القرن​ ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني الغاصب ومسؤولية الأمة تجاه ذلك".

وجرى التأكيد على "ثبات محور ​المقاومة​ وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات، والآمال الكبيرة المعقودة عليه"، كما "جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أسس الإيمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون و التنسيق بين الطرفين".

وكان هنية، دعا الخميس الماضي، إلى استعادة الوحدة الوطنية وبناء برنامج سياسي ينهي العلاقة مع اتفاقية "أوسلو"، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا أن "عملية تطبيع الدول العربية مع إسرائيل هي استخفاف بشعب يقاتل منذ عشرات السنين".

كما دان الأمين العام لـ"حزب الله" يوم الأحد الماضي، كل محاولات الاعتراف بإسرائيل من أي دولة أو مجموعة أو شخصية أو حزب، وأي شكل من أشكال التطبيع، مجدداً إدانته لموقف المسؤولين في الإمارات الذين ذهبوا إلى هذا الخيار وانتقلوا إليه من السر إلى العلن.