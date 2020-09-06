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الشيخ عزام: مشاركة الجهاد في اجتماع الامناء العامين للوصول لبرنامج مشترك في مواجه التحديات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:50 - 06 سبتمبر 2020
الشيخ عزام الشيخ عزام
تقارير
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اكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام اليوم الأحد 6/9/2020 ان مشاركة حركة الجهاد الاسلامي في اجتماع الأمناء العامين جاء تأكيدًا لرغبة الحركة في الوصول لبرنامج مشترك نواجه به التحديات الكبيرة.

وقال الشيخ عزام خلال تصريحات لإذاعة القدس " نسعى باستمرار للئم الصف الداخلي حتى نكون في وضع أفضل لمواجهة الاحتلال ، معتبراً ان الاخطار التي تهدد قضيتنا لا تسمح بأي تراجع على صعيد الوضع الداخلي حيث نسعى لزيادة التماسك".

وبين عزام ان هناك تواصل مستمر مع فصائل العمل الوطني ولا سيما حماس للخروج بموقف موحد .

وشدد عضو المكتب السياسي على ضرورة أن يكون هناك إصلاح وإعادة بناء لمنظمة التحرير حتى تكون اكثر فاعلية وبيتًا جامعًا للكل الفلسطيني.

 

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