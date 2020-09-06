القيادي نخلة يهنئ طلبة الضفة بالعودة للمدارس ويحث على اتباع إجراءات السلامة

هنأ الشيخ سعيد نخلة، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد 6/9/2020، الطلبة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، لمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد وعودتهم إلى المدارس، مؤكداً على ضرورة اتباع إجراءات السلامة لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال الشيخ نخلة في منشور له على "فيس بوك": "يتوجه اليوم أبناؤنا وبناتنا طلبة المدارس إلى مدارسهم بشكل تدريجي في محافظات الضفة الغربية، في ظل احتلال غاشم يُصعد من إرهابه ضد شعبنا وأرضنا".

وأضاف:" إن مشهد طلابنا وهم يتوجهون لمدارسهم يبعث في النفس روح الأمل والحياة وتحدي كل الصعاب"، متقدماً بالتهنئة للمعلمين وطواقم التربية والتعليم ، ومتمنياً لهم عاماً مزدهراً ومزيداً من الإنجازات.

وتابع الشيخ نخلة بالقول: إننا إذ نهنئ أبناءنا وبناتنا بافتتاح عام دراسي جديد بشكل تدريجي، فإننا نشدد على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة في ظل انتشار جائحة كورونا.

ووجه القيادي في الجهاد التحية لأهل غزة ، وتمنى لهم السلامة وأن يرتفع عنهم الوباء والحصار، معربا عن أمله في أن تستأنف العملية التعليمية قريبا بمدارس غزة بعد وقف تفشي جائحة كورونا.