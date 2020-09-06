"الأونروا" تفتتح العام الدراسي في الضفة

افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، من مدرسة بنات الأمعري الأساسية.

وقال رئيس برنامج التعليم في الأونروا- الضفة الغربية معاوية أعمر: "إن الوكالة تقدم خدمة التعليم لـ45 ألف طالب في الضفة، في 96 مدرسة وثلاث كليات، واليوم تم افتتاح العام الدراسي بالعودة التدريجية للطلبة من الصف الأول الى الرابع، على أن يتم استكمال باقي الصفوف بعد أسبوعين".

ولفت الى أن خطة العودة الى الدوام قائمة على عدة مبادئ أساسية، وأهمها: مبدأ الأمان والسلامة داخل غرفة الصف، وعند القدوم ومغادرة المدرسة، إضافة لتقسيم الصفوف الى أعداد قليلة لا تتجاوز الـ25 طالبا في الصف، وهذا يضمن أن تكون مسافة بين الطلبة، وتم تزويدهم بالكمامات الخاصة التي تم صناعتها من قبل "الأونروا" وفق المعايير.

وأضاف "قمنا بتزويد المدارس بمواد التعقيم والتنظيف، وجرى تعيين عدد إضافي من أذنة المدارس حتى نضمن عملية التعليم بشكل مستمر بما لا يقل عن مرتين في اليوم، إضافة لقياس درجة حرارة الطلبة قبل دخول الصف، فضلا عن التعليم المدمج، الذي يقلل الاحتكاك مع الخارج".

ولفت الى أن مدارس وكالة الغوث بدأت التعويض في قطاع غزة مطلع شهر آب الماضي، ولكنها توقفت قبل أسبوع، ولم تستأنف حتى الآن، نظرًا للظرف المستجد، وانتشار فيروس كورونا.

ووجه أعمر رسالة للمجتمع والأهالي بأن مدارس "الأونروا" جاهزة لاستقبال الطلبة، وعلى الأهل متابعة التعلم الذاتي مع أبنائهم في البيت، مع ضرورة عدم إحضار الطالب الذي يشعر بأي مرض الى المدرسة، علمًا أن الأخيرة ستتكفل بتعليمه عن بعد بالطريقة الملائمة.