صحة غزة : تسجيل "162" إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الأحد 6/9/2020 ، عن تسجيل "162" إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بينها 158 من داخل المجتمع و4 حالات من مراكز الحجر خلال 24 ساعة ،بعد إجراء فحوصات لـ 1266 عينة.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 969 اصابة ، موضحاً ان عدد الحالات النشطة حاليا 873 منهم 843 من المجتمع و 30 من العائدين. ، وبلغ عدد المتعافين 89 حالة.

وبينت الوزارة ان عدد الوفيات 7 مواطنين 6 من داخل المجتمع و 1 من العائدين..

وأشارت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ في حال انعقاد دائم لبحث تطورات الحالة الوبائية ومتطلبات مواجهتها ، مشيرة الى انه تم قطع شوط مهم في تقصي الحالة الوبائية خلال الايام السابقة ولازلت الطواقم المختصة مستمرة في عملها لكسر حلقات التفشي.

ونوهت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ تتابع وتقيم الحالة الوبائية أولا بأول وتتخذ الاجراءات التي تناسب كل منطقة بشكل متوازن مع التخفيف الجزئي لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الصفراء والخضراء.

واعتبرت ان نجاة قطاع غزة والوصول به الى بر الامان في هذه المرحلة مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر كافة الجهود لاحتوائها ، مطالبة ً الجميع بعدم التحرك خارج المنازل في المناطق التي يسمح فيها بالحركة وفق الضوابط بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي ، و عدم التجمع والابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الازدحام.

,وطالبت كافة مؤسسات القطاع العام والخاص ومزودي الخدمات الالتزام التام بالضوابط الوقائية مع موظفيها ومرتاديها، موضحاً الى ان وزارة الصحة تؤكد على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية ومنع الخروج من المنزل الا للضرورة لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.