وزيرة الصحة: شحنة الأدوية تصل غزة اليوم وإصابات كورونا محدودة والكثافة تهددها

أكدت وزيرة الصحة د. مي كيلة اليوم الأحد 9/8/2020 ، ان عدد الاصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة غير كبير، الا أن المختلف الوحيد عن اي منطقة أخرى من محافظات الوطن الكثافة السكانية الكبيرة والذي ينذر بسرعة انتشار وتفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزيرة خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان التقرير اليومي سجل بالأمس 110 حالات منها 716 حالة نشطة وحالتي وفاة ، وسط استمرار التدابير لمنع تفشي الفيروس في غزة .

بشأن شحنة الادوية المقرر ان تصل من الضفة المحتلة والتي تقدر لـ20 شاحنة ،أوضحت الوزيرة ان شحنة الادوية والمستلزمات الطبية من المتوقع ان تصل اليوم لقطاع غزة ، مشيرةً الى انها ستكون في المستودعات الطبية لإستلامها .

وبينت ان عدد المسحات التي تم توفيرها للقطاع 10 الآلاف مسحة وهي تكفي خلال المرحلة الحالية.