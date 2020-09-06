لماذا تعمل بسرية.. آخر تفاصيل اللجان التي تم الاتفاق عليها باجتماع الفصائل..!؟

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، اليوم الأحد 6/9/2020، أن اللجان التي اتفق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بدأت عملها بشكل فعلي لمناقشة كل القضايا، لافتاً إلى أن مهلة الـ 5 أسابيع التي وضعها رئيس السلطة محمود عباس ستكون كافية للوصول للاتفاق الذي يصبو له شعبنا.

وأوضح حلس في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حركة فتح بدأت تضع تصور للجان وبدأت العمل بشكل فعلي ووضع تصورات لكل القضايا التي طرحت، مستدركاً:" نحن بحاجة لأن يتم البناءعليها بإطار من طي الكتمان لكي تصل إلى ما يطمح له شعبنا.

وكان البيان الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذين اجتمعوا الخميس الماضي قد أعلن عن تشكيل عدة لجان؛ لإتمام المصالحة الفلسطينية، وقد تقرر عملها في مدة لا تتجاوز الخمسة أسابيع.

ولفت حلس، إلى أن نجاح اجتماع الأمناء هو المحافظة على سرية المشاورات والتواصل.

وأضاف حلس:"الآن الظروف مهيئة لأن نخطو خطوة باتجاه بناء وحدة وطنية نستطيع من خلالها مجابهة كل التحديات التي أصبح الجميع اليوم يدرك مدى خطورتها ولا أحد يستطيع أن يواجه منفرداً ..

ورأى حلس، أن مشهد اجتماع الأمناء العامين كان رسالة لكل العالم ولكل الخصوم، في مضمونها تحمل آمال للشعب الفلسطيني، الذي يتطلع لترجمة عملية على الأرض.

ولفت حلس إلى أن الجميع سمع الكلمات الأخيرة للرئيس عباس في الاجتماع والتي قال فيها للفصائل بأنه لا يتحفظ على كل ما سيصدر عن الاجتماع، حيث وضع الكرة في ملعب الفصائل.

وبين حلس، أنه من أهم ما تم الإشارة له هو تشكيل اللجان التي تعكف على التوصل لبرامج سواء فيما يتعلق بالمنظمة او المصالحة او المقاومة الشعبية، تم الاتفاق علي أن تشكل لها لجان.

وأكد أن كل القضايا التي هي موضع نقاش الآن كلها بدأ النقاش فيها، وأن مهلة الـ 5 أسابيع التي وضعها الرئيس عباس ستكون أكثر من كافية للوصول للاتفاق الذي يصبو له شعبنا.