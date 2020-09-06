"كورونا" تُدخل غزة اليوم الـ13 لحظر التجول وتحذيرات من تزايد أعداد الإصابات

يدخل حظر التجول المفروض على قطاع غزة اليوم الأحد 9/6/2020 ، يومه الـ "13"على التوالي وسط إجراءات وقائية مشددة ، واستمرار فصل محافظات القطاع عن بعضها البعض وتقسيم المحافظات لعدة اقسام لمحاصرة تفشي "كورونا" .

الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، أكد تزايد اعداد الإصابات بشكل خطير في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح القدرة في مؤتمر الايجاز الحكومي، أن الصحة سجلت 110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الماضية، ما رفع اجمالي الإصابات منذ مارس الماضي، إلى 807 إصابة, تعافى منها: 89 إصابة، فيما بلغت اعداد الوفيات سبعة حالات "7 داخل المجتمع، وحالة واحدة من العائدين".

وكما أكد أنه لازالت 711 إصابة نشطة وهم الآن في مستشفى العزل، مبيّنًا أن منحنى تفشي الوباء لازال في تصاعد مستمر ولم يتم السيطرة عليه بعد وأن الصحة ما زلت في مرحلة احتواء التفشي وكسر حلقاته بكل السبل.

وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية تعملان بكل مسئولية وعلى مدار الساعة من أجل كسر حدة انتشار الوباء بين المناطق، وأنه لا يزال العمل مستمراً في تتبع الحالة الوبائية وكشف خارطة المخالطين.

وكما أكد القدرة، على أن كسر حلقات التفشي هي مسئولية أخلاقية ودينية ووطنية من الجميع للخروج من هذه المرحلة قبل أن ندخل في مرحلة اصعب من ذلك.

وقال :"التباين في اعداد الإصابات وانتشار الوباء من منطقة الى أخرى يعود الى درجة التزام المواطنين بالضوابط والإجراءات".

كما وأكد أنه حتى الان لم يصل القطاع الى مرحلة احتواء الوباء والسيطرة عليه وأن الصحة لازلت تعمل على كسر حلقاته وعلى الجميع أن يتعامل بان كل من حوله مصاب دون تراخي او استهتار.

وذكر أنه هذه المرحلة لا تعني التعايش مع الوباء ولكننا نعمل على احتوائه وحصره مع التخفيف المدروس لتلبية احتياجات المواطنين وأن هذا التخفيف المقيد بالإجراءات والضوابط على بعض المناطق سيتم متابعته وتقييمه أولا بأول تبعاً للحالة الوبائية ودرجة التزام المواطنين.

وأهاب بكافة المواطنين التعامل بمسؤولية مع الاجراءات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية والتقيد التام وتحمل التبعات القانونية حال مخالفتها. وهي على النحو التالي:

▪عدم الخروج من المنازل الا بارتداء الكمامة .

▪تحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي .

▪عدم المصافحة والتقبيل والمعانقة.

▪يتوجب اتباع إجراءات السلامة والوقاية من قبل المؤسسات ومزودي الخدمات في القطاع العام والخاص مع مرتديها وموظفيها.

▪منع التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 10 اشخاص و في الأماكن المفتوحة لأكثر من 25 شخص مع إجراءات السلامة والوقاية.

▪منع تحرك كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الا للضرورة القصوى وضمن إجراءات السلامة .

▪منع الحركة بين المحافظات .