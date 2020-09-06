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للأسبوع الـ11: استمرار التظاهرات "الإسرائيلية" ضد نتنياهو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:43 - 06 سبتمبر 2020
تظاهرات ضد نتنياهو تظاهرات ضد نتنياهو
تقارير
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دخل آلاف الإسرائيليين الأسبوع الـ11 على التوالي، في تظاهرهم في عدة مناطق، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة باستقالته.

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، أن "قرابة 300 جسر وتقاطع في كافة أنحاء إسرائيل، شهدت تظاهرات ضد سلوك الحكومة ورئيسها".

وقالت إن "الشرطة اعتقلت أحد المحتجين في مدينة القدس خلال تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو". وأشارت إلى أن منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال) شهد تظاهرة ضده أيضا.

واتهم المتظاهرون في قيسارية نتنياهو بأنه "مسؤول عن الفشل في إسرائيل"، كما أنه "يمارس التعتيم والتجاهل"، بحسب "يديعوت أحرونوت". وأشارت إلى أن إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون كتب عليها: "كاذب ودكتاتور".

ويقول المراقبون إن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخرا ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.

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