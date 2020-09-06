وسط خشية الأهالي.. بدء العام الدراسي في الضفة والقدس للمراحل الأساسية وفقا لبرتوكول صحي

بعد توقف دام لستة أشهر بسبب تفشي فيروس "كورونا" ينطلق العام الدراسي 2020-2021 اليوم الأحد 6/9/2020 ، في الضفة الغربية والقدس باستثناء قطاع غزة المغلق بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا ، وسط إجراءات استثنائية وبرتوكول صحي تم الاعلان عنه مسبقاً من قبل وزارة التربية والتعليم .

قلق في صفوف الطلبة والكوادر التدريسية من انتشار فيروس "كورونا"، حيث من المقرر ان تبدأ المرحلة الابتدائية للصفوف (1-4) وكذلك رياض الأطفال ، وفقا للخطة التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للعودة إلى المدارس وفق بروتوكول صحي لمنع تفشي الفيروس ، وتطبيقاً لخطة متدرجة لالتحاق الطلبة بمقاعد الدراسة، ضمن نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد

الخطة جاءت بعد قرار مجلس الوزراء المصادقة بشكل نهائي الشهر الماضي، على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج، حيث ستبدأ للمرحلة الابتدائية للصفوف (1-4) وكذلك رياض الأطفال اليوم الأحد، يتبعها الصفوف (5-11) بعد أسبوعين.

وستخضع العملية التعليمية للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية، ويشمل القرار المدارس الخاصة والأهلية والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فيما كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بالتعاون مع وزارة الصحة، قبل أيام، بروتوكولاً صحياً خاصًا بعودة الطلبة للمدارس، للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والعاملين، وتسهيلاً لوصولهم الآمن للمدارس ورياض الأطفال.

وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، قال خلال تصريحات له ان افتتاح العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الضفة الغربية والقدس سيبدأ اليوم.

وقال صالح، أن مليون و350 ألف طالب في الضفة والقدس وقطاع سيعودون إلى مدارسهم اليوم وفق إجراءات صحية ووقائية عالية، إلا أن حظرًا شاملًا يشهده قطاع غزة بسبب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا داخله، ما سبب بإيقاف العملية التعليمية حتى إشعارٍ آخر.

وبيّن أن العام الدراسي الجديد يأتي مع تحديات كبيرة مع استمرار جائحة كورونا التي تضرب الأراضي الفلسطينية والعالم أجمع، مشيرًا إلى اتخاذ كل سبل الوقاية.

وأردف "صالح": " سيكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج (الوجاهي والتعليم عن بعد) بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام.

وأكد على التواصل المستمر بين وزارة التعليم، وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة لترتيب العام الدراسي وضمان سيره وفق البروتوكول الصحي.

وفي تصريحات سابقة لوزارة التعليم، قالت، إنه حال ظهور إصابة بين الطلبة في مدرسة ما، سيتم إغلاق الشعبة ليوم واحد لحين التعقيم، بينما سيتم عزل الطالب المصاب في غرفة خاصة، لحين إبلاغ ذويه واستلامه من المدرسة ضمن إجراءات وزارة الصحة في هذه الحالات.

وبدأ دوام التوجيهي في الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس الماضي، وفق إجراءات خاصة، وتم إغلاق عدد من المدارس خلال هذه الفترة بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا بداخلها.

وستخضع العملية التعليمية للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية، ويشمل القرار المدارس الخاصة والأهلية والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فيما كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بالتعاون مع وزارة الصحة، قبل أيام، بروتوكولاً صحياً خاصًا بعودة الطلبة للمدارس، للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والعاملين، وتسهيلاً لوصولهم الآمن للمدارس ورياض الأطفال.

ويبلغ العدد الاجمالي للطلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو مليون و350 ألف طالب، منهم 743.953 في الضفة الغربية، و597.838 في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 881 ألف طالب في المدارس الحكومية، وأكثر من 337 ألف طالب في مدارس وكالة "الأونروا"، إضافة إلى ما يقرب من 656 ألف طالب في المدارس الخاصة، موزعين على نحو 422 ألف مدرسة حكومية، و385 مدرسة تابعة للأونروا، و443 مدرسة خاصة.

في ظل هذه الاجراءات والانتشار المتواصل والكبير لفيروس كورونا يبقى التساؤل حول امكانية وزارة التعليم في الصمود امام تفشي فيروس كورونا وسط خشية الاهالي .