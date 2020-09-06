الطقس: الموجة الحارة مستمرة وتنكسر حدتها الثلاثاء

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان تأثير الموجة شديدة الحرارة تستمر اليوم الاحد 6/9/2020 ، حيث يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ورطبا في المناطق الساحلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غد الاثنين 7/9/2020 يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

الثلاثاء 8/9/2020 ، يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لتصبح اقل حدة مقارنة مع الأيام الماضية مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يبقى تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد بحدة اقل مقارنة مع الأيام الماضية مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .