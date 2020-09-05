أبرز فوائد وإضرار مضغ اللبان (العلكة)

أفاد اخصائي طب وجراحة أسنان، بأن مضغ اللبان (العلكة) له فوائد صحية في حماية الفم من الامراض.

وقال الطبيب غريغوري فولوجين، إنّ "مضغ اللبان (العلكة) مفيد، ولكن ضمن شروط، ضمن سلامة الفم".

وأضاف فولوجين، أن مضغ (العلكة) مفيد للصحة عند تناولها لمدة عشرة دقائق بعد تناول الطعام، منبهًا إلى أن مضغها لفترة طوية يسبب مشكلات.

وأوضح أنها "تحفز إفراز اللعاب، الذي يحتوي على نسبة عالية من العناصر الخلطية والخلوية الضرورية للحماية المناعية. وفي تنظيف الأسنان والغشاء المخاطي لتجويف الفم. وتساعد على إزالة بقايا دقائق الطعام التي تتراكم بين الأسنان".

ولكن يستخدم الكثيرون العلكة ليس فقط بعد تناول الطعام، بل وفي أوقات مختلفة، وحتى أنهم يمضغونها بعد تناول الطعام فترة أطول بكثير من 10 دقائق، وهذا مضر،

وعن أضرار مضغ (العلكة)، بيّن أن مضغ العلكة أكثر من 10 دقائق، يؤدي إلى أمراض مختلفة في الجهاز الهضمي، بما فيها التهاب وقرحة المعدة، وأنها تؤدي إلى تطور في عضلات المضغ من الناحية الجمالية.

وأشار الطبيب فولوجين، إلى أن مضغ اللبان لفترة طويلة لا تؤثر سلبًا في أنسجة تجويف الفم.