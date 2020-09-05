حركة حماس تنفي معرفتها بجماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، معرفتها بجماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها، مستنكرةً محاولة الإدارة الأمريكية الربط بين الحركة وأي من أعضاء هذه المجموعة.

واعتبرت حركة "حماس"، محاولة امريكا ربطها بتلك الجماعة بأنها محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة بناء على طلب "إسرائيل" أو قيادتها المتطرفة.

ورفضت "حماس" في بيان لها، مؤسسة وأفراد حملة التضليل هذه التي تتعمد نشر معلومات كاذبة، وتعدها محاولة لتشويه تاريخ الحركة ونضالها.

وأكد أنها حركة تحرر وطني فلسطينية، تحصر نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حول العالم.

وذكرت الحركة، في بيانها، على انها لم تحاول حماس خلال تاريخها وليس لديها نية مطلقًا ممارسة أي عنف ضد الولايات المتحدة.

وعدّت "حماس" تلك الاتهامات بأنها تأتي في إطار خطة مدروسة من قبل الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ومقاومتها، وهي محاولة من هذه الإدارة لكسب المزيد من دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية الحالية.

وشدّدت على أنها تعي جيدًا الاضطهاد الذي يعاني منه السود في أمريكا، ونعبر عن تضامننا معهم، ونأمل في يوم من الأيام أن يتم الاعتراف بحقوقهم، وكذلك حقوقنا غير القابلة للتصرف.