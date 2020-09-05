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كم تبلغ رواتب موظفي شركة "فيسبوك" سنويًا!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:08 - 05 سبتمبر 2020
فيسبوك فيسبوك
تقارير
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أكد تقرير نشره موقع (business insider)، اليوم السبت، ان متوسط روابط بموظفي شركة فيسبوك في الولايات المتحدة الامريكية، سنويًا، ما بين  110 آلاف دولار إلى 345 ألف دولار.

وأوضح الموقع، أن تقرير حول رواتب موظفي الشركةـ، اعتمدت من خلاله على جمع بياناته عن هذه الرواتب على طلبات التأشيرة للموظفين الأجانب التي تم الكشف عنها لاحقا للجمهور من قبل حكومة الولايات المتحدة.

ووفق الموقع، فإنه يتعين على جميع الشركات ذكر حجم الراتب الأساسي في طلبات التأشيرة عند اختيار عامل أو تعيينه لوظيفة.

الإنفوغراف يوضح متوسط الرواتب التي تدفعها "فيسبوك" لموظفيها في العديد من المجالات سنوياً:

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