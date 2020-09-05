في الدقيقة 90.. سترلينغ يمنح منتخبه إنجلترا الفوز على أيسلندا

مع اقتراب موعد انهاء المباراة وتحديدُا في الدقيقة 90، سجل اللاعب الدولي رحيم سترلينغ ركلة جزاء، ليمنح منتخبه إنجلترا الفوز الحاسم بنتيجة 1-0 على أيسلندا في دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وعقدت المباراة الكروية في ريكيافيك اليوم السبت، بعد أن أهدر أصحاب الأرض فرصة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقضى الحكم بأن سفيرير إنجي إنجاسون لمس الكرة بيده بعد تسديدة من مهاجم إنجلترا، وعلى إثرها أحرز سترلينغ الهدف الحاسم من علامة الجزاء، بعد مباراة مخيبة للآمال.

رحيم ستيرلينغ ينقذ منتخب انجلترا من التعادل بتسجيله هدف الفوز pic.twitter.com/2L3NP4nLW1 — عالم الكوره | TOPKORH (@topkorh) September 5, 2020

وبعدها طرد الحكم إنجاسون بسبب لمسة اليد، ليلعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب كايل ووكر ظهير المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 70.

يشار إلى أن منتخب أيسلندا حصل على فرصة للتعادل في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثانية في دوري القسم الأول. عندما ارتكب جو غوميز مخالفة ضد ألبرت جودموندسون داخل المنطقة.

لكن بيركير بيارناسون سدد فوق العارضة من علامة الجزاء ليحصد فريق المدرب غاريث ساوثغيت النقاط الثلاث.