البزم يعلن عن تخفيف الإجراءات في مناطق برفح وخانيونس وإغلاق "حي الصبرة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، إياد البزم، مساء اليوم السبت، تخفيف إجراءات حظر التجوال عن بعض المناطق في محافظات غزة الخمس، مع تشديد الإجراءات على المناطق التي المنتشر بها فيروس "كورونا".

وأوضح البزم في مؤتمر الايجاز الحكومي، أن وزارته قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال في محافظة رفح عدا بؤرتين في حي تل السلطان والأخرى في مخيم رفح ستخضعان للإغلاق لوجود إصابات فيهما.

وفي خانيونس، قررت الداخلية تخفيف الإجراءات بها عدا مناطق التحلية في معن وجورة اللوت وجزء من مخيم خانيونس وحي الأمل ستبقى مغلقة بشكل كامل، وفي المحافظة الوسطى وتشمل دير البلح والزوايد والبريج وجحر الديك، مع إغلاق المغازي والنصيرات.

وأشار البزم، إلى أن المناطق المشار إليها بتخفيف الإجراءات تكون وفق ضوابط، وأن التحرك يكون من الساعة 7 صباحا وحتى 8 مساء لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط، منبهًا إلى أنه يمنع التحرك بعد الساعة 8 مساء بشكل نهائي، ويكون التحرك داخل حدود المحافظة دون مغادرتها.

وحول قرار فصل المحافظات، أكد البزم، أن القرار لا يزال ساريًا في كل قطاع غزة، وأن جميع الإجراءات السابقة تبقى في محافظتي غزة وشمال القطاع.

كما وأعلن إغلاق منطقة حي الصبرة بشكل كامل لوجود عدد كبير من الإصابات، بالإضافة لاستمرار إغلاق حي النصر والشاطئ والشيخ رضوان.

وشدّد البزم، على أن التزام المواطنين بالإجراءات هو المعيار الأساسي في استمرار الحظر.