مناورة عسكرية لجيش الاحتلال في الضفة المحتلة غدًا الأحد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه سيبدأ مناورة عسكرية غدًا الأحد، في الضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ستبدأ بعد ظهر غد الأحد مناورة عسكرية في الضفة تنتهي مساء الثلاثاء، سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن كما سيسمع إطلاق نار".

وفي تاريخ 30 أغسطس الماض أجرى جيش الاحتلال مناورة عسكرية، في شمال الضفة المحتلة تخللها تفعيل صفارات الانذار.

وأوضح جيش الاحتلال أن المناورة شهدت إطلاق صفارات الإنذار لمدة 90 ثانية في جميع أنحاء بلدة كريات نتافيم لواء إفرايم الإقليمي".

يشار إلى أن جيش الاحتلال أجرى خلال الأشهر الماضية، العديد من المناورات والتدريبات العسكرية في كافة انحاء فلسطين المحتلة، استعدادًا لاي طارئ وسيناريو محتمل مع المقاومة.