سلطة النقد تصدر قرارًا مهمًا للبنوك العاملة في قطاع غزة

أصدرت سلطة النقد برام الله، مساء اليوم السبت، قرارًا مهمًا لفروع المصارف العامة (البوك) في قطاع غزة، في ظل استمرار جائحة "كورونا"، وفرض حظر التجوال في كافة المحافظات الخمس.

وقررت سلطة النقد، على ضوء التطورات الصحية في المحافظات الجنوبية، إغلاق فروع المصارف العاملة في القطاع، وذلك حتى إشعار آخر.

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 5/9/2020 ، عن تسجيل 110 إصابات خلال ال24 ساعة في المجتمع ، ليرفع اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 807 اصابة.

وأوضحت الصحة، انها سجلت إصابات جديدة بعد فحص 1562 عينة، مشيرةً الى ان عدد حالات النشطة حاليا 713 ، (687 من المجتمع و 26 من العائدين) ، متعافين 89 .

وبينت ان عدد الوفيات 5 ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

من جهته، دعا المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم، عبر تصريح صحفي، جميع المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وقررت الداخلية، تشديد الإجراءات الوقائية بمحافظة غزة، حيث تم فصل أحياء: النصر، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها.

ونبهت إلى انها ستتخذ الاجراءات القانوية بحق المخالفين، وستحيلهم إلى النيابة العامة.