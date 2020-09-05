أكثر من 128 ألف إصابة بفيروس "كورونا" في (إسرائيل)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في (إسرائيل)، وذلك بعد تسجيل حالات مرضية جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" في (إسرائيل)، بلغت 128,768 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات 1,007 حالة وفاة.

الخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل آلاف الإصابات بفيروس كورونا في (إسرائيل)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم": انها سجلت أكثر من 3000 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أمس، أعلنت الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات في (إسرائيل) متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا" وبلغت 963 حالة وفاة.

وأوضحت أنها رصدت 2085 إصابة جديدة في فيروس كورونا، ما رفع عدد المصابين بالفيروس في (إسرائيل) إلى، 119,265 إصابة، منهم 416 بحالة الخطر.

وقال مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إخضاع المتحدث باسم الجيش العميد هيدي زيلبرمان للحجر الصحي بعد اختلاطه بمريض كورونا الأسبوع الماضي، وسيخضع لاحقا لفحص كورونا".

وبحسب الاعلام العبري، فإن "كابينيت كورونا" الإسرائيلي قرر ليلة الاثنين، إرجاء افتتاح العام الدراسي في البلدات الحمراء وعددها 23 بلدة، التي تسجل معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا، وتشمل 17 بلدة عربية، وذلك إلى يوم الخميس المقبل.