التعليم برام الله تصدر تعليمات مهمة بشأن ارتداء الكمامة في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم برام الله، اليوم السبت، تعليمات مهمة بشأن ارتداء الطلبة والعاملين في المدارس الكمامة، لاسيما مع استمرار جائحة "كورونا".

وأكد تعليم رام الله، على أنه لا يوصى بارتداء الكمامة من قبل طلبة رياض الأطفال، وأنه يفضل أن يرتدي طلبة الصفوف 1-4 الكمامة في الساحات والصفوف.

وشدّدت على أنه طلبة الصفوف 5-12 بضرورة لبس الكمامة في الساحات والصفوف، وكذلك جميع الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متعلقة بالجهاز التنفسي أو نظام المناعة ( مع ضرورة المتابعة الطبية ).

ونبهت على عدم استخدام الكمامة خلال ممارسة الرياضة مع الالتزام الدائم بالتباعد، وأن الالتزام بلبس الكمامة في الطريق إلى المدرسة ذهاباً وإياباً.

ودعت المعلمين بضرورة توجيه الطلبة للاستخدام الأمثل للكمامة ويتابعوا أية إشكالات أو صعوبات قد تظهر جراء ارتدائها.

وأوضحت وزارة التعليم، انه يبقى الحفاظ على التباعد في كل الأوقات شرطاً ملزماً لجميع الطلبة والعاملين في المدرسة، مشدّدةَ على ضرورة التزام جميع العاملين في المدارس ورياض الأطفال بلبس الكمامة .

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة و433 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 224 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 3697 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.