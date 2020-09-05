كهرباء غزة: لدينا الجاهزية التامة لتشغيل الأربعة مولدات إذا توفر الوقود اللازم

اكدت محطة توليد كهرباء في غزة، اليوم السبت، جاهزيتها التامة لتشغيل مولداتها الأربعة بكامل طاقتها إذا توفر الوقود اللازم وتوفرت المستحقات المالية اللازم للصيانة.

وأكد المهندس وليد سعد صايل، المدير العام التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين، أن شركته مستعدة للتشغيل بوقود الغاز بمجرد توفره، مشيرًا الى ان الشركة طالما طالبت بتوفره نظرا لأنه اقل تكلفة وأفضل للبيئة.

ورحب المهندس وليد سعد صايل، بالمقترحات المطروحة لتزويد محطة توليد الكهرباء بغزة بالغاز القطري كحل جذري لتشغيل المحطة التي تعاني من التوقف المتكرر عن العمل بسبب نفاد إمدادات الوقود من السولار الصناعي.

وقال صايل "نرحب باي جهة تدعم مشروع استمرار تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة لإنهاء معاناة اهالي قطاع غزة، ودعا صايل كافة الجهات بالعمل والدفع باتجاه نجاح مشروع امداد المحطة بالغاز باعتبارها مشروع حيوي ليس له بديل في قطاع غزة اثبتت قدرتها وانتاجها خلال الحروب المتعاقبة حينما قطع الاحتلال خطوط التيار الكهربائي الاسرائيلية عن قطاع غزة.

واضاف أن محطة التوليد طالما كانت جاهزة للتشغيل الكلي لولا نفاذ الوقود وهو السبب الوحيد الذي اوقف تشغيلها على مدار السنين الماضية مستدركا ان القصف الاسرائيلي لمحولاتها عام 2007 وتدمير مخازنها عام 2014، تمت معالجة اثاره واعيد تأهيل واصلاح الاضرار في المحطة بشكل سريع واصبحت على جاهزية كاملة للتشغيل.

وأعلنت محطة توليد كهرباء غزة وهي الوحيدة في قطاع غزة انها اوقفت تشغيل مولداتها الاربعة بشكل كامل قبل اسبوعين نتيجة إيقاف توريده من قبل الجانب الاسرائيلي وبسبب نفاذ مخزون الوقود من خزاناتها الاحتياطية الذي قام بتشغيلها لمدة 5 أيام.

يشار إلى أن جدول توزيع الكهرباء بغزة، يشهد حالة من الارباك بسبب تشديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من حصارها على القطاع، وتؤجل إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، وأن معدل الكهرباء المعمول به حاليًا 8 وصل يماثله قطع.