 السودان:100 حالة وفاة نتيجة الفيضانات والسيول في الخرطوم

توفي مئة شخص وأصيب عشرات آخرون، اليوم السبت، جراء حدوث فيضانات وسيول غير مسبوقة في جزيرة توتي بمنطقة العاصمة الخرطوم بالسودان.

وأوضحت وسائل إعلام عربية، أن نحو نصف مليون إنسان في السواجن تضرروا بأضرار متفاوتة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب الضغط المائي الناجم عن هطول الامطار في موسم الخريف.

وتسبب بانهيار كلي وجزئي لـ100 ألف منزل في الجزيرة، وتشرد مئات الالاف من المواطنين، وتركوا بلا مأوى.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، باعتبارها منطقة كوارث طبيعية، وفق الجزيرة نت.

اظهر مقطع فيديو مشاهد مأساوية مدهشة لغرق “قاردن سيتي” الذي يعد من أحياء العاصمة السودانية الراقية، ن جراء فيضانات غير مسبوقة يشهدها لأول مرة #السودان.#فيضان_السودان_2020 pic.twitter.com/UmfJmYieM9 — Sudan News (@Sudan_tweet) September 5, 2020

وقرر المجلس السوداني، اعتبار السودان "منطقة كوارث طبيعية"، كما تم "تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف هذا العام".

وزارة المياه والري السودانية أعلنت سابقًا، أن منسوب مياه النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، وهو لم تشهده البلاد منذ عام 1902.













