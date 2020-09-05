القدرة: ازدياد تفشي وباء "كورونا" في غزة

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم السبت، أن هناك تزايد لتفشي وباء "كورونا" في قطاع غزة، وباتت الوزارة تسجل كل يوم أكثر من 100 حالة، منبهًا إلى أن ذلك ينذر بالخطر.

وأكد القدرة في تصريح صحفي، على ضرو ة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، لتراجع في منحنى التفشي.

وأوضح أن الاختلاف في انتشار الوباء في محافظات القطاع يعود لتفاوت التزام المواطنين بالتعليمات من منطقة لأخرى.

وشدّد على ان كسر حلقات تفشي الوباء مسؤولية وطنية وأخلاقية على الجميع حتى لا ندخل بمرحلة صعبة للغاية .

ونبه إلى انه إذا ما استمرت حالة الاستهتار للمواطنين سيكون انعكاسات ذلك صعبة للغاية وسنفقد أحباء لنا وسنضغط بقوة على المنظومة الصحية.

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الست 5/9/2020 ، عن تسجيل 110 إصابات خلال ال24 ساعة في المجتمع ، ليرفع اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 807 اصابة.

وأوضحت الصحة، انها سجلت إصابات جديدة بعد فحص 1562 عينة، مشيرةً الى ان عدد حالات النشطة حاليا 713 ، (687 من المجتمع و 26 من العائدين) ، متعافين 89 .

وبينت ان عدد الوفيات 5 ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).