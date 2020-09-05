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لليوم 12 على التوالي.. فرض حظر التجوال في محافظات غزة الخمس

  • فلسطين اليوم
  • 18:59 - 05 سبتمبر 2020
حظر التجوال في غزة حظر التجوال في غزة
تقارير
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تواصل وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، لليوم الثاني عشر على التوالي فرض حظر التجول في محافظات غزة كافة، مع استمرار فصل بعض المناطق عن باقي الأحياء، لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين من الاصابة بالوباء العالمي.

وفي تاريخ 25 أب/ أغسطس الماضي، فرضت الداخلية إجراءاتها الوقائية ضد الفيروس، ومنعت حركة تجول المواطنين في الشوارع، وأغلقت المحلات التجارية والأسواق، لمحاصرة الوباء العالمي.

ويتنشر مئات الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية، على كافة الشوارع الرئيسية وفي الطرقات والامكان الحيوية، وسط نشر الحواجز الحديدية والاسمنتية والكثبان الرملية، لضبط الحالة العامة في المحافظات.

ومنذُ ذلك التاريخ، وحتى اليوم، سجلت وزارة الصحة بغزة، 691 إصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع.

وأعلنت الصحة في أحدث إحصائية لها، إجمالي حالات "كورونا" في القطاع، 807 إصابة، منها 26 من العائدين، وتعافى 89 مريضًا، فيما بلغ عدد الوفيات إلى سبعة حالات (6 من داخل المجتمع، وحالة واحدة من العائدين).

من جهته، دعا المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم، عبر تصريح صحفي، جميع المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وقررت الداخلية، تشديد الإجراءات الوقائية بمحافظة غزة، حيث تم فصل أحياء: النصر، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها.

ونبهت إلى انها ستتخذ الاجراءات القانوية بحق المخالفين، وستحيلهم إلى النيابة العامة.

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