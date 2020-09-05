اجهزة امن السلطة تعتدي على متظاهرين ضد اتفاقية سيداو برام الله

اعتدت الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله اليوم السبت، على مسيرة حاشدة مناهضة لاتفاقية سيداو الخاصة بالمرأة ومساواتها مع الرجل في كافة مفاصل الحياة.

وشهدت المسيرة تجمع حاشد من الرجال والنساء على دوار رام الله، وهتف الحشد "تسقط تسقط سيداو"، "يا للعار يا للعار، تسقط صفقة سيداو".

ووفقًا للفيديو المتداول فإن مجموعة كبيرة من رجال الأمن تصطف على طول الشارع لتمنع تقدم المتظاهرين، وفجأة هجمت قوات الامن على المتظاهرين وقامت بالاعتداء عليهم وضربهم بشكل عنيف.