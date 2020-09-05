ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اجهزة امن السلطة تعتدي على متظاهرين ضد اتفاقية سيداو برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:49 - 05 سبتمبر 2020
اجهزة امن السلطة الفلسطينية اجهزة امن السلطة الفلسطينية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اعتدت الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله اليوم السبت، على مسيرة حاشدة مناهضة لاتفاقية سيداو الخاصة بالمرأة ومساواتها مع الرجل في كافة مفاصل الحياة.

وشهدت المسيرة تجمع حاشد من الرجال والنساء على دوار رام الله، وهتف الحشد "تسقط تسقط سيداو"، "يا للعار يا للعار، تسقط صفقة سيداو".

ووفقًا للفيديو المتداول فإن مجموعة كبيرة من رجال الأمن تصطف على طول الشارع لتمنع تقدم المتظاهرين، وفجأة هجمت قوات الامن على المتظاهرين وقامت بالاعتداء عليهم وضربهم بشكل عنيف.

 

الأجهزة الأمنية تقمع فعالية مناهضة لاتفاقية "سيداو" وسط رام الله. تصوير خلود فطافطة

Julkaissut ‎شبكة قدس الإخبارية‎ Lauantaina 5. syyskuuta 2020

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات