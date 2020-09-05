26 إصابة حصيلة قمع الاحتلال أسرى "عوفر" عقب استشهاد الأسير الخطيب

أصيب 26 أسيرا في سجن "عوفر"، جراء قمع إدارة سجون الاحتلال بحقهم، عقب استشهاد رفيقهم الأسير داوود الخطيب قبل ثلاثة أيام.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم السبت، إن إصابات الأسرى تراوحت بين الاختناق الشديد، والإغماء، والحروق، تركزت في قسمي (19) و(20)، مشيرا إلى أن الأسرى يواصلون تنفيذ خطواتهم احتجاجية، منها إرجاع وجبات الطعام، منذ ثلاثة أيام.

وأضاف أن قوات القمع اعتدت على سبعة أسرى بالضرب المبرح ورشتهم بالغاز، ونقلتهم إلى العزل الانفرادي، بعد مواجهة جرت بينهم وبين أحد السجانين، مؤكدا أنها ما تزال تحتجزهم في ظروف صعبة، وسحبت من الأسرى كافة الأجهزة الكهربائية خاصة المراوح والبلاطات الخاصة بطهي الطعام، وأتلفت مقتنياتهم، ما فاقم من معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد نادي الأسير أن ما يواجهه أسرى "عوفر" جريمة جديدة، ففي الوقت الذي تُسجل فيه إصابات متزايدة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى، خاصة في "عوفر"، فإن إدارة السجن تواصل عمليات القمع والتنكيل والسلب بحقهم.

الجدير بالذكر، ان 850 أسيرا يقبعون في سجن "عوفر"، تعرضوا العام الماضي إلى عملية اقتحام واسعة، أُصيب خلالها عشرات الأسرى بجروح متفاوتة.