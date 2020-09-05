أمريكا تفرض عقوبات بحق عدد من الشخصيات اللبنانية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، إن حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية ستصدر الأسبوع المقبل بحق عدد من الشخصيات اللبنانية.

وأضاف شينكر حسب ما اوردته صحيفة الشرق الأوسط، أن واشنطن لا تميز بين جناحي "حزب الله" العسكري والمدني، "لأنهما يتبعان لقيادة واحدة".

ونقلت الصحيفة عن عدد من النواب اللبنانيين المستقيلين الذين التقاهم شينكر أن المسؤول الأمريكي تجنب الدخول في تفاصيل العقوبات وما إذا كانت ستشمل أسماء جديدة من "حزب الله" أو حلفاء له، وقال لهم إنها ستصدر "وانتظروا الأسبوع المقبل لمعرفة كل التفاصيل، وإن عدد الأشخاص المشمولين بها ليس كبيرا".

وزار شينكر لبنان هذا الأسبوع حيث التقى عددا من ناشطي الحراك المدني، مستثنيا السياسيين من جدول لقاءاته.

وبحسب مصادر إعلامية فقد أكد شينكر أن بلاده لا تعرقل المبادرة الفرنسية بشأن لبنان.