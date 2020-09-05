علماء وخبراء يعلقون على اللقاح الروسي ضد كورونا.. هل فعال وآمن أم لا؟

علق عدد من علماء وخبراء في الطب حول العالم على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا والذي أطلق عليه اسم (سبوتنيك v)

وكانت الصحة الروسية أعلنت في 11 – 8 – 2020 اكتشافها لقاح ضد فيروس كورونا، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتوالت ردود الأفعال حول اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، حيث نشر مقال في مجلة "ذا لانسيت" الطبية الرائدة، حول نتائج الدراسات السريرية للمرحلتين الأولى والثانية للقاح الروسي "سبوتنيك V" والتي أكدت سلامته وفاعليته.

رئيسة الأكاديمية الدولية للعلوم الطبية ونائبة رئيس الصليب الأحمر البريطاني ناديا حكيم علقت على اللقاح الروسي بالقول:

أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح الروسي نتائج مذهلة اعترف بها المجتمع الطبي العالمي

واثبت أن اللقاح آمن وفعال دون أي آثار جانبية خطيرة، حيث يستخدم اللقاح الروسي آلية مثبتة تعتمد على الفيروسات الغدانية، والتي تعد حاليًا الآلية الأكثر أمانًا لإدخال الشفرة الوراثية للطفرة الفيروسية في جسم الإنسان

وتمت دراسة هذا النهج بدقة ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الخارج.

أما عالم الفيروسات الجزيئية في جامعة لانكستر البريطانية محمد منير قال: "

استنادًا إلى البيانات المنشورة في مجلة ذا لانسيت، أظهر اللقاح الروسي فعالية وسلامة ومناعة عالية

هناك ميزات تجعله لقاحا واعدا وأن فكرة استخدام نوعين مختلفين من الفيروسات الغدانية كناقلات، تتفوق على العديد من اللقاحات الحديثة".

يتجنب اللقاح الروسي المشاكل المناعية المرتبطة بحقن اللقاح مرتين أو بجرعة زائدة، ونتيجة لذلك فإن ذلك يعد بداية إيجابية للغاية".

أستاذ علم الفيروسات بجامعة ريدينغ البريطانية إيان جونز علق على اللقاح الروسي بالقول: