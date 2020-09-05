السودان: واشنطن تضع التطبيع مع العدو الاسرائيلي شرطاً برفع البلاد عن “قائمة الارهاب”

كشف وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الإدارة الأميركية، “وعدت بدراسة إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع علاقاتها رسميا مع “إسرائيل””.

وكشف قمر الدين، في مقابلة مع صحيفة “التيار” السودانية السبت، أن “وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جاء إلى الخرطوم في الخامس والعشرين من آب/أغسطس الفائت وطرح ملفين، الأول التطبيع بين السودان و”إسرائيل”، والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووضع الملفان في سلة واحدة”.

ولفت قمر الدين إلى أن “رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طرح، ردا على عرض بومبيو، سؤالا مفاده ماذا يجني السودان اقتصاديا أو متى يرفع من قائمة الإرهاب؟”، مضيفاً أن “رد بومبيو رد بأن حكومته ستدرس الأمر مع الجانب الإسرائيلي ومن ثم ترد”.

وحول العرض الأميركي للجانب السوداني مقابل التطبيع مع العدو، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، إن” بومبيو عرض رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (القائمة الأميركية) بجانب ودخول كبرى الاستثمارات الأميركية إلى السودان وقد سمى بعض الشركات”.

وأضاف الوزير السوداني، متعجبا، “بومبيو لم يتحدث عن الجانب الإسرائيلي المعني بالتطبيع، لكن لم يقدم الالتزام الواضح، مثلا تحديد سقف زمني لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأميركية وطبعا تحدث عن معونات أمريكية وهي شئ لا يستحق الذكر”.

وأشار قمر الدين إلى، أن” قضية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب أصبحت قضية رأي عام أميركي، والإعلام الأميركي المؤثر يقول إن الوقت قد حان لحذف اسم السودان من قائمة الإرهاب”، مؤكدا بقوله “كلي ثقة أن السودان سيغادر القائمة الإرهابية، مقابل التطبيع مع “إسرائيل” أو بغيره”، حسب قوله.